Genoa Lecce, i convocati di Liverani: c’è Lapadula (Di sabato 18 luglio 2020) Fabio Liverani ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match salvezza contro il Genoa: torna Calderoni Il tecnico Fabio Liverani ha convocato 24 giocatori per la gara Genoa – Lecce, 15^ giornata del girone di ritorno del Campionato Serie A TIM, in programma domenica 19 luglio 2020 alle ore 19:30. Questa la lista dei convocati. Portieri: Gabriel, Vigorito, Sava.Difensori: Vera, Lucioni, Paz, Donati, Monterisi, Rispoli, Dell’Orco, Meccariello, Calderoni.Centrocampisti: Petriccione, Shakhov, Saponara, Maselli, Majer, Barak, Tachtsidis.Attaccanti: Mancosu, Lapadula, Falco, Farias, Babacar. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

