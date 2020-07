Futuro Balotelli, c’è una squadra in Serie C che sogna il colpaccio: primi contatti già avvenuti (Di sabato 18 luglio 2020) Non sarà ovviamente al Brescia il Futuro di Mario Balotelli. L’attaccante italiano, dopo il trasferimento alle Rondinelle quest’estate, ha incrinato il rapporto con il presidente Cellino e con la piazza nel periodo del lockdown e adesso è in cerca di una nuova squadra. Secondo quanto riporta Sky Sport, a mettere gli occhi su di lui sarebbe stato il Como, che però milita in Serie C. Sarebbe proprio questo, al momento, l’unico ostacolo ad una trattativa che permetterebbe al calciatore di non allontanarsi molto da casa. Anche perché un primo contatto, e successivo incontro, c’è già stato, e la proprietà del club sarebbe anche disposta a venire incontro alle richieste economiche di Balotelli.L'articolo Futuro ... Leggi su calcioweb.eu

