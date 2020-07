FIGC, l'ex dg Valentini: "Barça-Napoli in campo neutro? Si farà di tutto per giocare in Spagna" (Di sabato 18 luglio 2020) Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Barça-Napoli in campo neutro? La situazione in Catalogna è tornata a livelli allarmistic ... Leggi su tuttonapoli

apetrazzuolo : FIGC – L’ex d.g. Valentini: 'Barcellona-Napoli in campo neutro? Riporrei poche speranze su tale ipotesi, tifosi all… - stupidgirlyi : Figc, l'ex dg Antonello Valentini: 'Da Pirlo, De Rossi e Gattuso a ragazzi in crescita, non si può far altro che aspettare e avere pazienza -