Fase 3, a Napoli flotta di "pirati" contro la privatizzazione delle spiagge (Di sabato 18 luglio 2020) "flotta pirata" all'arrembaggio a Napoli contro la privatizzazione delle spiagge per consentire a tutti, nel rispetto del distanziamento imposto dal coronavirus, il libero accesso a mare. I manifestanti , che sulle scritte esposte si definiscono 'Pirati per la spiaggia libera di Napoli', sono giunti via mare a bordo di 25 canoe ed anche via terra sui lidi di Posillipo. "Gestiti da soggetti privati – hanno spiegato sui volantini distribuiti ai bagnanti – che speculano su quel che la natura ha lasciato agli abitanti della nostra citta'". "Chiediamo – hanno urlato ai megafoni – la fine delle concessioni private, il completamento delle bonifiche e la realizzazione ...

