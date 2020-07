Due arresti e un chilo di droga sequestrata L’operazione dei carabinieri di Clusone (Di sabato 18 luglio 2020) Due arresti per droga, a Monasterolo del Castello e a Zandobbio, da parte dei carabinieri di Clusone nei confronti di persone note e già sottoposte a misure cautelari per traffico di droga. Sequestrato in tutto un chilo di sostanze stupefacenti. Leggi su ecodibergamo

