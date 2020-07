Coronavirus: positivi 85 bambini con meno di un anno in una città del Texas, “aiutateci a fermare il contagio” (Di sabato 18 luglio 2020) In una contea del Texas sono risultati positivi al Coronavirus 85 bambini di meno di un anno: lo ha confermato la direttrice della Sanità pubblica della città di Corpus Christi, nella contea di Nueces, uno dei principali focolai dello Stato USA.“Al momento abbiamo 85 bimbi di meno di un anno risultati positivi al Coronavirus, non hanno ancora festeggiato il primo compleanno. Per favore, aiutateci a fermare il contagio,” ha affermato Annette Rodríguez. A Corpus Christi, città di circa 320mila abitanti, si contano 8.100 positivi e 82 morti per il Coronavirus. A Nueces il numero di nuovi casi ... Leggi su meteoweb.eu

