Catania | Pulvirenti a ISP | “Finaria non fallisce per debiti ma per un errore formale”

ll Tribunale di Catania, giovedì scorso ha dichiarato il fallimento di Finaria, la holding che fa capo a Antonino Pulvirenti. L'ex patron del Calcio Catania e della ex compagnia aerea Wind Jet chiarisce a Itasportpress.it come stanno le cose.

pinos53 : @SicraPress @wordpressdotcom Questa è stata una organizzazione truffaldina, che fine hanno fatto i milioni di euro… - vincenzolarosa_ : @FranzGardella @GenoaCFC @pianetagenoa Preziosi come Pulvirenti. Hanno distrutto Genoa e Catania. E lo hanno fatto scientemente. - TgrSicilia : @Catania appeso a un filo. Il tribunale ha dichiarato il fallimento della #Finaria di #Pulvirenti. La holding detie… - RetweetPalermo : RT @blogsicilia: Catania Calcio, Finaria di Pulvirenti è stata dichiarata fallita - - blogsicilia : Catania Calcio, Finaria di Pulvirenti è stata dichiarata fallita - -