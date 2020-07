Cagliari Sassuolo 0-1 LIVE: espulso Carboni a inizio ripresa (Di sabato 18 luglio 2020) Alla Sardegna Arena, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Sassuolo 0-1 MOVIOLA 40′ Ritmi bassi – Gara noiosa con il Sassuolo che gira il pallone ma nella sua metà campo e sbaglia spesso l’ultimo passaggio. Sardi troppo bassi e mai pericolosi sin qui. 15′ Tiro di Haraslin – Secondo tiro in porta dello slovacco, schierato titolare quest’oggi, buona la parata di Cragno. 12′ Gol di Caputo – Colpo di testa su azione d’angolo ... Leggi su calcionews24

