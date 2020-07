Ancora niente accordo sul Recovery Fund, Consiglio Ue prosegue 19 luglio (Di sabato 18 luglio 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Non sono stati sufficienti due giorni al Consiglio Europeo straordinario per trovare la quadra su Recovery Fund e bilancio pluriennale. La plenaria del vertice, proseguita dopo cena, è terminata circa mezz'ora fa, e riprenderà domenica 19 luglio a mezzogiorno, come ha annunciato su Twitter Barend Leyts, portavoce del presidente del Consiglio Ue Charles Michel.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Non sono stati sufficienti due giorni al Consiglio Europeo straordinario per trovare la quadra su Recovery Fund e bilancio pluriennale. La plenaria del vertice, proseg ...

Mocerino passa con De Luca. Che difende Beneduce: ancora innocente

Continua la campagna acquisti della compagine deluchiana. Tutti reduci del centrodestra. La new entry di giornata è il presidente della commissione regionale Anticamorra, Carmine Mocerino, che trova l ...

