Alejandra Pizarnik, un laboratorio di eccessi linguistici per modellare il manichino dell’Io (Di domenica 19 luglio 2020) Tutta l’opera di Alejandra Pizarnik può essere letta come un tentativo letterario di sottrarsi. E «sottrazione» (o ancora di più, «assenza») è una parola profondamente alejandrina (aggettivo coniato dall’autrice): a una prima lettura, la parole dei suoi scritti in prosa può apparire come costruita sul progetto di una ricerca di «spazio», sull’esigenza di abbreviare lo iato tra parole e cose, grazie soprattutto al suo attingere nel corso degli anni ad una langue ipotetica e immaginifica. Guardando al corpus della sua … Continua L'articolo Alejandra Pizarnik, un laboratorio di eccessi linguistici per modellare il manichino dell’Io proviene da il ... Leggi su ilmanifesto

