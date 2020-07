Uomo accoltella un ragazzo in strada | il padre della vittima lo massacra di botte

Scene da Far West nella serata di giovedì 16 luglio in piazza a Favaro Veneto: un uomo di 43 anni ha accoltellato un ragazzo di 25. Dopodiché il padre del ventitreenne ha massacrato di botte l'aggressore del figlio.

Il tutto è avvenuto intorno alle 19.30, nella piazzatta pedonale che si trova dietro il centro la Piazza, proprio davanti alla chiesa. Alla scena hanno assistito molte persone. Il ragazzo è stato colpito all'addome, il 43enne è stato trovato con una grave ferita alla gamba.

