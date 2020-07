Una speranza per Angelica: l’appello per salvare la vita di una 18enne (Di venerdì 17 luglio 2020) Questo è l’appello della famiglia di Angelica, una ragazza che rischia di morire se non riuscirà a fare due delicatissimi interventi chirurgici che possono essere effettuati solo in Germania. I suoi familiari non hanno la disponibilità economica per poter pagare quanto richiesto dai medici tedeschi e, per poter dare una speranza ad Angelica, hanno lanciato una raccolta fondi su Go Found Me che, in appena due giorni, ha raggiunto la quota di quasi 39 mila euro. Una grande cifra, ma lontanissima dai 200 mila necessari per pagare tutte le cure. Ecco quindi l’appello della famiglia della ragazza. “Angelica ha solo 18 anni. All’inizio di febbraio Angelica ha trovato lungo il suo percorso un rarissimo tumore cerebrale. Un raro tumore che rappresenta appena il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

