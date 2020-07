Terremoti, scosse in giro nel mondo: due sismi violenti all’estero e uno di 3.8 tra Friuli e Slovenia spaventa la popolazione (Di venerdì 17 luglio 2020) Mattinata di intensa attività sismica in diverse parti del mondo. Partiamo dal sisma più intenso, che è anche il primo registrato stamane. Alle 4:50 (le 12:50 locali) un sisma di magnitudo 7 ha colpito la Papua Nuova Guinea. L’epicentro è stato rilevato poco distante dalla cosa ed è stato immediatamente diramato un allarme per pericolo … L'articolo Terremoti, scosse in giro nel mondo: due sismi violenti all’estero e uno di 3.8 tra Friuli e Slovenia spaventa la popolazione NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

TERREMOTO RUSSIA, scossa di magnitudo 5.1 a Yuzhno-Kurilsk, tutti i dettagli

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1, si è verificata alle ore 08:10 con epicentro nei pressi di Yuzhno-Kurilsk, Russia. La profondità stimata è stata di circa 128.64 Km. Potete monitorare tutte l ...

