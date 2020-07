Si sente male dopo una serata di festa: 14enne in coma etilico ad Ascoli (Di venerdì 17 luglio 2020) Grottammare, Ascoli. Una 14enne è stata soccorsa sulla spiaggia dopo che si era sentita male per il troppo alcool ingerito. E’ in coma etilico. Pochi minuti prima della mezzanotte di ieri una ragazzina di 14 anni, L.S., è svenuta sul lungomare di Grottammare (Ascoli) dopo aver ingerito ingenti quantità di alcool. La 14enne è stata … L'articolo Si sente male dopo una serata di festa: 14enne in coma etilico ad Ascoli proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

A 15 anni soccorre una donna e un passante lo scaccia: "Mulatto, tornatene al tuo Paese"

"Levati che non la lasci respirare e tornatene al tuo Paese". Sono le parole che un ragazzino di 15 anni, italianissimo, ma dalla pelle mulatta, si è sentito rivolgere martedì sera mentre soccorreva u ...

