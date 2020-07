Scuola: Anzaldi (Iv), 'governo risponda a sindacati su riapertura settembre' (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Cisl e Cgil dicono che ad oggi non ci sono le condizioni per riaprire la Scuola in presenza a settembre. Mancano aule, professori, risorse. Qualcuno risponderà ai sindacati? La ministra Azzolina e il presidente del Consiglio Conte diano rassicurazioni concrete alle famiglie". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, componente della commissione Cultura della Camera. Leggi su iltempo

Il ritorno a scuola non è lontano: mancano due mesi; tra i primi a tornare sui banchi gli studenti dell'Alto Adige, il 7 settembre 2020, anticipa l’ingresso a scuola anche la Regione Veneto, dove si t ...

Anzaldi: troppe incognite, la scuola rischia di non riaprire

Roma, 7 lug. (askanews) - "Ci sono ancora troppe incognite sulla riapertura della scuola, troppi dubbi che emergono giornalmente. Se invece delle soluzioni, aumentano gli interrogativi, il 14 settembr ...

