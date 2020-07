Scende il numero di vittime di Covid in Italia. Stabili i contagi (Di venerdì 17 luglio 2020) AGI - Resta in linea rispetto ai dati di ieri il numero di nuovi contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 231 casi (ieri 230) per un totale che sale a 243.967. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, secondo cui gli attuali casi di positività sono 12.456 (17 in meno di ieri) mentre i dimessi e guariti sono 196.483 (237 in piu'). Scende il numero dei morti: sono 11, quando ieri sono stati 20. Il numero complessivo delle vittime è di 35.028. Gli undici decessi risultano cosi' ripartiti: 3 in Lombardia, 2 in Emilia Romagna e Toscana, 1 in Piemonte, Liguria, Lazio e Campania. Dei 233 nuovi casi di contagio da coronavirus 55 (pari al 23,6%) sono stati registrati in Lombardia e ... Leggi su agi

