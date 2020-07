Sandra Milo: "Moris Ergas mi ruppe la mascella" (Di venerdì 17 luglio 2020) Sandra Milo ha incrociato nella sua vita uomini violenti e ne porta ancora i segni, come la mascella rottale da Moris Ergas, il produttore cinematografico. Sandra Milo ha avuto relazioni violente con alcuni uomini, Moris Ergas ad esempio le ruppe la mascella. La sua unica colpa è stata "quella di averli scelti", come dice alla giornalista che l'ha intervistata per conto del Corriere della sera 7. Sandra Milo ha avuto molte relazioni nella sua vita, ma non le ha mai contate perché "questa è una cosa maschile", lei le storie se l'è lasciata alle spalle. Con Federico Fellini l'attrice ha avuto un rapporto bellissimo, ma ci sono stati uomini che ... Leggi su movieplayer

