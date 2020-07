Rt sopra 1 in sei regioni per focolai «perlopiù importati dall’estero» ma «criticità bassa» (Di venerdì 17 luglio 2020) Il monitoraggio settimanale restituisce un indice di contagio nazionale medio che si attesta a 1,01 con sei regioni che hanno valicato la soglia segnata come preoccupante poiché significa che ogni persona che contrae il coronavirus lo trasmette a più di un individuo per volta. La situazione rimane comunque stabile, secondo l’Iss, e Giovanni Rezza – direttore del Dipartimento di Malattie Infettive del ministero della Salute – ha sottolineato che il valore è salito «per focolai dovuti per lo più a casi importati dall’estero». La raccomandazione – così come nelle scorse settimane – rimane sempre la stessa: «È necessario continuare a mantenere i comportamenti ispirati alla prudenza». LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

