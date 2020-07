Roma intitola l'Auditorium a Ennio Morricone (Di venerdì 17 luglio 2020) Si è svolto stamattina, nell' Aula Giulio Cesare del Campidoglio, il Consiglio straordinario comunale per la commemorazione del Maestro Ennio Morricone e per l'intitolazione al grande compositore dell'Auditorium Parco della Musica, la grande struttura inaugurata nel 2002 che ogni anno ospita la Festa del Cinema di Roma e le principali rassegne musicali in città, i due ambiti in cui Morricone si è reso protagonista durante la sua vita artistica. Oltre 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nominations e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d'Oro hanno certificato la straordinaria carriera di Ennio Morricone, morto a Roma una settimana fa a 91 anni. Nonostante fosse ... Leggi su panorama

