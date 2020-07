Recovery fund: vertice Ue, è guerra fra bande. Si tenta un compromesso a cena (Di venerdì 17 luglio 2020) E' battaglia al vertice Ue su tre elementi principali: la governance; il volume e l'equilibrio tra sussidi e prestiti del Recovery fund; e le correzioni al Bilancio 2021-2027 Leggi su firenzepost

borghi_claudio : Ovviamente voi sapete che questo vertice #Euco non ha nessun significato. Il recovery fund era una schifezza prima… - luigidimaio : A Bruxelles in queste ore si sta giocando una partita importantissima. Si decide il futuro dell’Italia e di tutta l… - NicolaPorro : Meno male che l’incontro tra #Conte e #Rutte era andato bene, nuovo muro dell’Olanda sul #recoveryfund. Intanto il… - giandomenic45 : RT @Teresat14547770: Roberto Gualtieri inguaia Conte: 'Il governo non ha mai escluso l'utilizzo del Mes'. La trattativa sul Recovery Fund o… - 1511maxi : RT @La_manina__: Il premier olandese #Rutte chiede, in cambio del Recovery Fund, di far approvare i piani nazionali di riforma all’unanimit… -