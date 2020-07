Recovery fund: Conte riferisce in Parlamento prima del vertice (Di venerdì 17 luglio 2020) Recovery fund: Conte riferisce in Parlamento prima del vertice Dopo l’intenso Consiglio dei ministri di questa notte, nel quale si sono decise le sorti di Autostrade per l’Italia, con i Benetton messi all’angolo e invitati a uscire dal gruppo, il Premier Conte si è presentato in Parlamento per riferire della trattativa europea in corso sul Recovery fund in vista del Consiglio europeo di questo fine settimana.“Quando sono in pericolo le fondamenta dell’Ue nessuno Stato può avvantaggiarsi a scapito di altri” – ha detto il Presidente del Consiglio. “In questo grave tornante della storia Ue o vinciamo tutti o perdiamo tutti”, ha aggiunto il ... Leggi su termometropolitico

