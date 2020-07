Recovery Fund, Castelli in pressing: risorse servono subito (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – “Il Recovery Fund serve per stimolare la crescita e la proposta della Commissione Europea, che va in questa direzione, è una buona proposta. Il lavoro che sta portando avanti il Governo, per superare le divergenze che ci sono tra i Paesi europei, è estremamente importante”. Lo ha scritto in un post su Facebook il Viceministro all’Economia, Laura Castelli. “Le risorse – prosegue – come l’Italia ha rappresentato sin dall’inizio, servono subito per sostenere la ripartenza dell’economia dell’intero continente, non solo dell’Italia, e il rilancio degli investimenti in infrastrutture. Solo con un reale meccanismo di solidarietà tra i Paesi membri possiamo uscire, tutti assieme, dalla ... Leggi su quifinanza

luigidimaio : A Bruxelles in queste ore si sta giocando una partita importantissima. Si decide il futuro dell’Italia e di tutta l… - NicolaPorro : Meno male che l’incontro tra #Conte e #Rutte era andato bene, nuovo muro dell’Olanda sul #recoveryfund. Intanto il… - fattoquotidiano : Recovery fund, Conte: “Consapevole delle divergenze, ma dobbiamo superarle nell’interesse di tutti cittadini Ue” - tigrelt : RT @StefanoMaffiol7: Roberto Gualtieri inguaia Conte: 'Il governo non ha mai escluso l'utilizzo del Mes'. La trattativa sul Recovery F... h… - markkno68939488 : RT @erretti42: 21 deputati del Pd presentavano alla Camera una risoluzione in commissione Ambiente e Trasporti per chiedere al governo di i… -