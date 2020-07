Razzismo, 15enne soccorre una donna e viene cacciato: “Torna al tuo paese” (Di venerdì 17 luglio 2020) Episodio di Razzismo subito da un ragazzino di 15 anni che è stato cacciato e “invitato” a tornarsene nel proprio paese dopo aver soccorso una donna “Torna al tuo paese“, sono queste le parole di chiaro Razzismo che si è sentito rivolgere un ragazzino di soli 15 anni che aveva appena soccorso una donna in … L'articolo Razzismo, 15enne soccorre una donna e viene cacciato: “Torna al tuo paese” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

