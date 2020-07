«Questo è l’effetto della cocaina sull’occhio»: l’ex premier albanese Berisha attacca Edi Rama (Di venerdì 17 luglio 2020) «Questo è l’effetto della cocaina sull’occhio! Buon compleanno». Così l’ex premier albanese Sali Berisha attacca l’attuale primo ministro dell’Albania, in carica dal 15 settembre 2013, Edi Rama, alludendo al fatto che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti soltanto perché, in una foto, si mostra con un occhio rosso. Un vero e proprio attacco politico partito dalla pagina Facebook di Sali Berisha, membro del Parlamento dal 2013, dopo aver ricoperto l’incarico di primo ministro dell’Albania, presidente del Partito democratico e persino presidente della Repubblica di Albania. Un’opposizione politicamente scorretta, per molti una ... Leggi su open.online

