Pontina, incidente con tamponamento nei pressi di Ardea: diversi feriti (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – Sulla strada statale 148 Pontina e’ chiusa la carreggiata in direzione Terracina a seguito di un incidente con tamponamento, al km36,600 nel comune di Ardea. Il traffico e’ deviato su altra viabilita’ con deviazioni in loco. L’incidente, per cause ancora da accertare, ha coinvolto cinque autovetture e un mezzo pesante. Nell’impatto i conducenti dei veicoli sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le squadre Anas e la polizia stradale per i rilievi e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilita’. Lo fa sapere Anas. Leggi su romadailynews

