Palamara punta a ricusare Davigo (Di venerdì 17 luglio 2020) Il pm romano Luca Palamara si appresta a ricusare uno dei suoi giudici al processo davanti alla Sezione disciplinare del Csm la cui prima udienza è fissata per il 21 luglio. Si tratta di Piercamillo Davigo, che Palamara ha citato nello stesso processo come testimone a suo discarico.Una circostanza che renderebbe incompatibile Davigo con il suo ruolo di giudice disciplinare, come spiega il legale del pm, il magistrato della Cassazione Stefano Guizzi. Parole che non lasciano dubbi sulla estrema gravità delle accuse disciplinari, quelle scritte dal Procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi nell’atto di incolpazione per Luca Palamara e le altre sei toghe chiamate dal Csm - all’udienza fissata nel primo pomeriggio del 21 luglio nella Sala conferenze ... Leggi su huffingtonpost

Perugia, Palamara in aula con Cantone: udienza rinviata

È stata rinviata al 30 luglio l’udienza davanti al gip di Perugia per decidere sulle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche nell’ambito dell’inchiesta sull’ex pm romano Luca Palamara. La difes ...

