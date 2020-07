Olanda a Conte: nostre richieste impraticabili? Non la beviamo (Di venerdì 17 luglio 2020) Continua il braccio di ferro tra Italia e Olanda al Consiglio europeo. Fonti diplomatiche olandesi replicano al premier Conte che aveva detto che le richieste di Amsterdam sono impraticabili: 'Non ce ... Leggi su tgcom24.mediaset

NicolaPorro : Meno male che l’incontro tra #Conte e #Rutte era andato bene, nuovo muro dell’Olanda sul #recoveryfund. Intanto il… - borghi_claudio : Conte chiede l’elemosina in Olanda: commento di Letta e risposta di Borghi - MediasetTgcom24 : Olanda a Conte: nostre richieste impraticabili? Non la beviamo #olanda - RitaCrocifoglio : RT @NicolaPorro: Meno male che l’incontro tra #Conte e #Rutte era andato bene, nuovo muro dell’Olanda sul #recoveryfund. Intanto il ministr… - cav_errante_ : RT @NicolaPorro: Meno male che l’incontro tra #Conte e #Rutte era andato bene, nuovo muro dell’Olanda sul #recoveryfund. Intanto il ministr… -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda Conte

la Repubblica

Conte non cede, la partita è "decisiva" e bisogna vincerla ... Il premier cerca la sponda di Macron e Merkel per rintuzzare i no dell'Olanda, e con il suo intervento - durissimo - si mostra disposto a ...ROMA - E' più che mai incerto l'esito del Consiglio europeo al via stamattina a Bruxelles, alle 10, il primo con i leader presenti di persona dopo mesi di teleconferenze per l'emergenza Covid-19. Alla ...