MotoGp – Marquez cade nelle FP2 di Jerez, poi la manovra è pericolosa: prova a ripartire contromano [VIDEO] (Di venerdì 17 luglio 2020) Caduta per Marc Marquez nelle FP2 del Gp di Jerez, prima gara della stagione 2020 di MotoGp. Il pilota spagnolo, primo nella prima sessione di prove libere, ha perso il controllo della moto a metà della seconda sessione, finendo sull’asfalto. Nessun problema per Marquez, nè per la sua Honda. Il campione del mondo è tornato subito in piedi ed ha provato a far ripartire la moto contromano, manovra molto pericolosa, nonostante fosse a bordo pista. I marshall arrivati in suo aiuto, dopo un aiuto iniziale, hanno convinto Marquez a girare la moto per ripartire in sicurezza. 🏍 Nu gaat ook Marc Marquez naar de grond! Quartararo gaat ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : I risultati dopo la prima sessione di test: Marquez ancora davanti, sorpresa Valentino! #SkyMotori #MotoGP - rtl1025 : ?? #MotoGP, Max #Biaggi, #Quartararo e #Viñales cercheranno di scalzare il re Marc #Marquez - francesconasti7 : Scandaloso manovra di #Marquez di riavviare la moto contromano e aiutato dai commissari da gara, deve essere sanzi… - RTR_MotoGP : Marquez che cerca di accenderla contromano tutto bene? #SpanishGP ???? - aderenzis1 : MotoGp, Marc Marquez fa subito la voce grossa a Jerez: sue le prime libere -