Milan-Rangnick sempre più vicini: spunta la data per l’incontro decisivo (Di venerdì 17 luglio 2020) Milan-Rangnick ci siamo. Il futuro del Diavolo potrebbe essere definito ancor prima della fine di questa stagione. Secondo quanto riferisce Sportmediaset le parti sono sempre più vicine e avrebbero fissato un incontro decisivo.Milan, ecco Rangnick: la data dell'incontrocaption id="attachment 988415" align="alignnone" width="608" Milan Ibrahimovic (getty images)/captionRalf Rangnick e il Milan sono sempre più vicini, ma prima il tedesco deve liberarsi dalla Red Bull: i suoi legali sono in contatto in queste ore con quelli del gruppo austriaco per definire la buonuscita milionaria e poter dunque permettere al tecnico e manager di approdare in rossonero. Da quanto si ... Leggi su itasportpress

