Manuela Arcuri dichiara: “Un secondo figlio sarebbe un rischio” (Di venerdì 17 luglio 2020) Vediamo per quale motivo la bellissima Manuela Arcuri ha dichiarato che avere un secondo figlio potrebbe essere un rischio. La bellissima Manuela Arcuri ha dichiarato in una recente intervista, che avere un secondo figlio potrebbe essere un rischio. Vediamo insieme per quale motivo. Manuela Arcuri dichiara: “Un secondo figlio sarebbe un rischio” Da un po’ … L'articolo Manuela Arcuri dichiara: “Un secondo figlio sarebbe un rischio” Curiosauro. Leggi su curiosauro

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Manuela Arcuri: 'Ho voglia di mettermi nuovamente in discussione' - salvointese1 : @Skizzo1984 @ngiocoli Voglio Manuela Arcuri - zazoomblog : Manuela Arcuri sono una donna semplice - marzia38580873 : @giudiiiiiiiii @SensoDiNausea @linda_nataloni @ElBuscadero Ne avevano fatta una anche per Manuela Arcuri ??. - RHCPepper2 : Valeria uscita dall’Accademia di recitazione Manuela Arcuri #temptationisland -