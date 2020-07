Maleficent: Angelina Jolie terrorizzava i bambini sul set (Di venerdì 17 luglio 2020) Angelina Jolie spaventava continuamente i bambini presenti sul set di Maleficent, motivo per cui il regista ha scelto sua figlia per il ruolo di Aurora. Angelina Jolie ha ammesso, intervistata all'Anaheim Convention Center nel 2013, di aver spaventato, a causa del suo costume, molti bambini presenti sul set durante le riprese di Maleficent; secondo quanto riferito da una fonte anonima, un bambino sul set ha gridato: "Mamma, per favore, falla smettere, non voglio più vedere la strega cattiva." La Jolie ha aggiunto anche che sua figlia, Vivienne Jolie-Pitt, che interpretava la giovane Aurora, era l'unica bambina a non aver paura di lei; Vivienne era stata scelta dal regista proprio per questo motivo: Robert ... Leggi su movieplayer

