LIVE – Semifinali Playoff Serie C 2019/2020, i risultati in DIRETTA (Di venerdì 17 luglio 2020) La DIRETTA LIVE delle Semifinali dei Playoff di Serie C 2019/2020. Si entra ormai nelle fasi caldissime: Reggio Audace-Novara e Bari-Carrarese mettono in palio i pass per la finale promozione. Saranno match infuocati, sfide a eliminazione DIRETTA in gara unica, con eventuali supplementari e rigori in caso di parità. Quali saranno le due squadre che riusciranno ad approdare fino all’atto conclusivo di mercoledì prossimo? Scopriamolo assieme, di seguito i link con le dirette scritte aggiornate in tempo reale a cura di Sportface.it. REGGIO AUDACE-NOVARA BARI-CARRARESE Leggi su sportface

LIVE – Reggio Audace-Novara, playoff Serie C 2019/2020 (DIRETTA)

