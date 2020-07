Lione, Garcia teme la Juventus: “Vince anche quando è in difficoltà, non bisogna fidarsi” (Di venerdì 17 luglio 2020) Si avvicina sempre di più il 7 agosto, giorno in cui Lione e Juventus si ritroveranno faccia a faccia per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. I francesi partono in vantaggio grazie alla vittoria ottenuta al Groupama e la Juventus dovrà fare molto di più di quanto visto nelle ultime partite per ribaltare il risultato.Garcia: "NON MI FIDO DELLA Juventus"caption id="attachment 993403" align="alignnone" width="300" Garcia (Getty Images)/captionI bianconeri però pur non esprimendo il miglior calcio hanno sempre qualche asso nella manica in grado di risolvere la situazione. Lo sa bene Rudi Garcia che ha parlato così dei bianconeri: "Questa Juve, che viene considerata in difficoltà, ha guadagnato punti sulle rivali per ... Leggi su itasportpress

