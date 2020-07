Le segnatrici, il tocco che può salvare e quello che può uccidere (Di venerdì 17 luglio 2020) Chi sono le segnatrici? Sono bambine, ragazze, donne, giovani e anziane, dotate di un potere speciale; quello di curare il male grazie a pochi sussurri e a semplici gesti delle mani. Possono sollevare il malcapitato da tagli, ferite, malattie, fisiche e soprattutto mentali. Alcune di loro possono curare “la paura”, il male forse più profondo di tutti, quello che attacca l’anima e divora dall’interno, e che se non viene scacciato in tempo può rivelarsi molto pericoloso.Emanuela Valentini, scrittrice romana, ci regala questo thriller/mistery dalle sfumature soprannaturali, allontanandosi, ma neanche troppo, dal genere che l’ha vista formarsi e crescere in questi anni come autrice: il fantastico in generale. Finalista al premio Urania nel 2015 con il romanzo di fantascienza Angeli di plastica ... Leggi su wired

Valentini torna in libreria con un thriller sul potere dell'indagine che si accompagna - e si scontra - con quello del sovrannaturale sullo sfondo di un Appennino oscuro e suggestivo

