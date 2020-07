Iran, Hakamian (Cnri): “È la giornata di resistenza al regime” (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA – “L’esecuzione della condanna nei confronti dei tre manifestanti scesi in piazza a novembre e’ stata bloccata solo temporaneamente; pochi giorni fa il regime ha giustiziato due prigionieri curdi e ha ripreso gli arresti dei militanti dei Mojahedin del popolo e delle loro famiglie”. A denunciarlo e’ Mahmoud Hakamian, esponente della Commissione esteri della Consiglio nazionale della resistenza iraniana (Cnri), coalizione di movimenti progressisti e per la democrazia critici verso il governo di Teheran, fondata nel 1981.L’agenzia Dire lo intervista dopo lo stop all’esecuzione di tre giovani, accusati di “vandalismo e atti di guerra contro la Repubblica islamica” in occasione delle manifestazioni che avevano attraversato il Paese a novembre. Leggi su dire

