Incentivi. Ecobonus: i prezzi veri delle 10 auto elettriche più vendute (Di venerdì 17 luglio 2020) L'Ecobonus per le auto elettriche sale da seimila a diecimila euro, duemila dei quali a carico del venditore. È una delle novità più interessanti contenute nel decreto Rilancio convertito in legge dal ... Leggi su gazzetta

FASIbiz : La legge di conversione del #decretoRilancio rifinanzia l'#ecobonus per i #veicoliM1 e introduce incentivi per l'ac… - Notiziedi_it : Ecobonus Peugeot, incentivi per tutti - Gazzetta_it : #Incentivi #Ecobonus: i prezzi reali delle 10 auto elettriche #EV più vendute - fracara : RT @vaielettrico: Il Decreto Rilancio da 55 miliardi è legge. Via ai nuovi incentivi, fino a un massimo di 10.000 euro, a partire dal 1° ag… - marcoliviaroma : RT @CSettore: #DecretoRilancio: misure di sostegno al #nonprofit. Crediti di imposta per svolgere le attività in sicurezza e per locazioni,… -