Fiumicino | a fuoco una discarica abusiva | all’interno anche eternit

Un grosso incendio è divampato nella serata di ieri, intorno alle 21:15, in via Costalunga a Fiumicino. Proprio nel tratto di strada che negli ultimi giorni è interessato dalla bonifica dei rifiuti nel canale. Ad andare a fuoco una discarica abusiva che conteneva perfino eternit. A dare la notizia il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. 'Un fatto gravissimo, con ogni probabilità doloso. L'opera di bonifica in corso comporta anche l'identificazione, tramite l'esame dei rifiuti, dei responsabili dell'abbandono dei rifiuti stessi. Non è difficile dedurre che qualcuno abbia tentato con l'incendio di nascondere delle tracce. Ma stia tranquilla questa persona, perché continueremo a lavorare per ...

