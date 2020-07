È morta Rosa: la foto con il suo Giorgio è stata un simbolo della pandemia (Di venerdì 17 luglio 2020) L’abbraccio con suo marito Giorgio, 77 anni, in ospedale, era diventato una delle foto simbolo della pandemia. Ma lei non ce l’ha fatta. Rosa, sposata al suo Giorgio da 50 anni, è morta a causa della malattia con cui conviveva da tempo. Leggi su vanityfair

Non ce l'ha fatta l'anziana signora protagonista di quell'abbraccio con il marito emblema dell'amore e della difficoltà, combattuta insieme L'abbraccio con suo marito Giorgio, 77 anni, in ospedale, er ...