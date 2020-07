D'amico: "Osimhen-Napoli? Affare non chiuso. Possibile rilancio di altri club" (Di venerdì 17 luglio 2020) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto il procuratore Andrea D'amico per far luce sulla questione Victor Osimhen: "Osimhen-Napoli? Non ci sono novità, ma quando l’operazione non è c ... Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : D’Amico: “Osimhen-Napoli? Non ci sono novità, ma quando l’operazione non è chiusa e c’è l’interessamento di altri c… - SavinoAgostino7 : @Carloalvino Buona serata al mio carissimo amico ALVINO come società facciamo poco rumore ma Osimhen ci ha rotto i… - renzo_caleffi : @ADeLaurentiis devi portare #Osimhen al Napoli per il mio amico @Capolii21. Non si accettano scuse. - ilnapolionline : D'Amico: 'Osimhen? Credo che la pista sia ancora aperta, ma difficile' - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - D’Amico: 'Osimhen-Napoli? Non ci sono novità, ma quando l’operazione non è chiusa e c’è l’interessamento di a… -

Ultime Notizie dalla rete : amico Osimhen D'Amico: "Osimhen? Credo sia una gara ancora lunga" il mio napoli D'amico: "Osimhen-Napoli? Affare non chiuso. Possibile rilancio di altri club"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto il procuratore Andrea D'amico per far luce sulla questione Victor Osimhen: "Osimhen-Napoli? Non ci sono novità, ma quando l’operazione non è ...

Nurio Fortuna: "Napoli, prendilo: è il centravanti ideale! Tifosi azzurri impazziscono per il calcio"

Matias Nurio Fortuna, calciatore dello Charleroi, che ha condiviso lo spogliatoio con Victor Osimhen in Belgio, è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, per parlare del su ...

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto il procuratore Andrea D'amico per far luce sulla questione Victor Osimhen: "Osimhen-Napoli? Non ci sono novità, ma quando l’operazione non è ...Matias Nurio Fortuna, calciatore dello Charleroi, che ha condiviso lo spogliatoio con Victor Osimhen in Belgio, è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, per parlare del su ...