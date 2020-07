Cursed su Netflix, la rivisitazione del mito di Re Artù in chiave femminista è un’occasione sprecata (recensione) (Di venerdì 17 luglio 2020) E se la leggenda di Re Artù fosse raccontata da un altro punto di vista? L'approccio di Cursed su Netflix è quello di narrare l'altra parte di storia, quella che ha portato il condottiero britannico ad abbracciare il suo destino, impugnando la mitica spada Excalibur.La serie tv, in arrivo dal 17 luglio sulla piattaforma Netflix, vede per protagonista Katherine Langford (che qualcuno ricorderà nei panni di Hannah Baker nella serie Tredici) nel ruolo di Nimue, ovvero la prescelta che diventerà la Dama del Lago, secondo il ciclo arturiano. Noi di OM abbiamo visto in anteprima Cursed su Netflix, dieci episodi per immergerci in atmosfere medievali e fantastiche. Ma le premesse sono state davvero rispettate?Tratta dall'omonimo romanzo illustrato di Frank Miller e Tom Wheeler, ... Leggi su optimagazine

