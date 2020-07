Cursed riscrive i miti di re Artù in una prospettiva nuova (Di venerdì 17 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=niuud-ZTL5k L’immagine di una pallida mano fatata che emerge dalle acque di un lago oscuro brandendo la potente spada Excalibur è fissata nell’immaginario comune da secoli, rappresentata dai poemi medievali così come dai dipinti preraffaelliti senza dimenticare le innumerevoli versioni cinematografiche degli ultimi decenni. Eppure di Nimue, o della Dama del lago che dir si voglia, davvero in generale si sa pochissimo, pur essendo una delle figure più ambigue, tragiche e stratificate di tutto il ciclo arturiano. A dare nuovo corpo alla sua storia è Cursed, nuova produzione originale Netflix disponibile dal 17 luglio, che offre una riscrittura abbastanza radicale delle leggende legate a re Artù e a tutte le figure che gli girano attorno. Creata da Tom Wheeler a dal Frank ... Leggi su wired

Difficile pensare ad Artù senza collegarlo a capolavoro dell’animazione Disney La spada nella roccia: uscito nel 1963, è tratto dall’omonimo romanzo del 1938 a firma di T. H. White, in cui si immagina ...

