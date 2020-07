Crisi del Montenegro – La miccia per l’avvio di un conflitto globale (Di venerdì 17 luglio 2020) Durante le estenuanti guerre che hanno devastato l’ex Jugoslavia negli anni ’90, il Montenegro è stato probabilmente fortunato in confronto a paesi come la Bosnia, la Croazia e il Kosovo. Mentre è stato bombardato più volte durante gli attacchi aerei della NATO, il Montenegro non ha subito la distruzione di massa, la pulizia etnica e la Crisi dei rifugiati come è successo invece per i suoi vicini. Il paese è stato fortunato ad evitare conflitti religiosi questo grazie ad un alto grado di tolleranza e diversità religiosa profilatasi nel corso della sua storia. Tuttavia, nel 2020 sembra che la fortuna sia finita. È possibile che una guerra civile stia incombendo nel paese delle montagne nere. Un conflitto che ha il potenziale per ... Leggi su databaseitalia

GiuseppeConteIT : Incontro proficuo con @EmmanuelMacron in vista dell’ #EUCO. Intesa forte per raggiungere con rapidità un accordo s… - ilfoglio_it : L'intervento dello stato in Autostrade, Tim, Open Fiber, Ilva non si giustifica con la crisi sanitaria. E lo dicono… - ItalyinEU : I 27 leader dell’Unione europea si riuniscono oggi di persona per la prima volta dall’inizio dell’epidemia #covid19… - isladecoco7 : RT @Filomen30847137: Si fa un gran parlare di crisi economica post #COVID__19: calo dei consumi,calo della produzione industriale,crisi del… - Enzaedma60 : RT @Filomen30847137: Si fa un gran parlare di crisi economica post #COVID__19: calo dei consumi,calo della produzione industriale,crisi del… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi del Nell'estate della crisi del turismo è boom per Abruzzo e Molise Yahoo Finanza Il virus svela i limiti e la pericolosità dei leader populisti

A metà maggio il Brasile si è aggiudicato un triste primato mondiale: aveva il maggiore aumento del tasso di contagio da Sars-cov 2 di tutti i paesi del mondo. Nel giro di un mese ha superato un milio ...

Frosinone, Tari, Imu e imposta pubblicità: il consiglio blocca gli aumenti tariffari

L'amministrazione Ottaviani è riuscita a bloccare gli aumenti tariffari dei tributi comunali per venire incontro alle esigenze della crisi sociale ed economica ... considerando anche la complessità ...

A metà maggio il Brasile si è aggiudicato un triste primato mondiale: aveva il maggiore aumento del tasso di contagio da Sars-cov 2 di tutti i paesi del mondo. Nel giro di un mese ha superato un milio ...L'amministrazione Ottaviani è riuscita a bloccare gli aumenti tariffari dei tributi comunali per venire incontro alle esigenze della crisi sociale ed economica ... considerando anche la complessità ...