Caterina Balivo splende in vacanza a Favignana: l’abito giallo è da copiare (Di venerdì 17 luglio 2020) Caterina Balivo sta trascorrendo le vacanze con la sua famiglia, e sembra che questo periodo di meritato riposo dopo un’intensa stagione televisiva stia giovando alla sua bellezza. Su Instagram infatti è apparsa radiosa: approdata a Favignana ha sfoggiato un abito lungo giallo floreale. Un capo che tutte dovremmo avere nel nostro guardaroba, trend del momento: il vestito, lungo fino alle caviglie, presenta uno scollatura a v, una fila di bottoncini, con maniche lunghe vaporose. La Balivo ha scelto di indossare un paio di sandali bassi dorati, in perfetto abbinamento con l’abito. Dopo aver trascorso le scorse settimane con Guido Maria Brera e i figli Guido Alberto e Cora, la bella conduttrice non vedeva l’ora di raggiungere i suoi cari per trascorrere qualche giornata di relax ... Leggi su dilei

ilgiornale : Voli da 'paura' per Cristina Chiabotto e Caterina Balivo, vittime di una disavventura simile durate i rispetti voli… - LaMammaN1 : - roma_magazine : RT @calciomercato_m: FOTO SHOW - Caterina Balivo: 'La felicita` di andare incontro alla mia famiglia tutta insieme su un’isola magica' http… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: FOTO SHOW - Caterina Balivo: 'La felicita` di andare incontro alla mia famiglia tutta insieme su un’isola magica' http… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - Caterina Balivo: 'La felicita` di andare incontro alla mia famiglia tutta insieme su un’isola magica' https… -