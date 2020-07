Barcellona, in bilico il futuro di Setien: “Non so se sarò in panchina nella sfida contro il Napoli” (Di venerdì 17 luglio 2020) E' sempre meno salda la panchina del Barcellona.Da un lato l'ennesimo passo falso dei blaugrana nella sfida casalinga persa contro l'Osasuna per 1-2, dall'altro il trionfo del Real Madrid nella Liga dopo il successo contro il Villareal. Un risultato che conferma il delicato momento vissuto dal Barcellona che, tra qualche settimana, incontrerà il Napoli nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Proprio in vista della sfida del "Camp Noi", il tecnico Quique Setién, si è soffermato sul suo futuro e sulla sua possibile mancata riconferma sulla panchina blaugrana prima dell'inizio della prossima stagione.L’allenatore ex Betis è apparso lucido nel ... Leggi su mediagol

CalcioWeb : #MESSI PARLA E IL #BARCELLONA TREMA ???? #CHAMPIONS CONTRO IL #NAPOLI ULTIMA SPIAGGIA IL FUTURO DELL'ARGENTINO E' IN… - NCN_it : CRISI #BARCELLONA, ADESSO #SETIEN RISCHIA. 'SE CI SARÒ COL #NAPOLI? SPERO DI SÌ...'. MA È IN BILICO - zazoomblog : VIDEO - Barcellona Setièn in bilico: Se ci sarò col Napoli? Spero di sì... - #VIDEO… - 100x100Napoli : #Setien, allenatore del #Barcellona, in bilico dopo la sconfitta di ieri. - tuttonapoli : VIDEO - Barcellona, Setièn in bilico: 'Se ci sarò col Napoli? Spero di sì...' -