Barbara D’Urso, show di trasparenze e micro slip: “Tanto valeva non mettersi nulla” (Di venerdì 17 luglio 2020) Vi siete mai chiesti quale sia il segreto del successo di Barbara D’Urso? Se lo è chiesto anche Di Lei intervistando la celebre conduttrice di Canale Cinque, che ha prontamente spiegato: “Credo innanzitutto risieda nel fatto che non si tratta di un format straniero acquistato, tipo L’Isola dei Famosi o Il Grande Fratello, bensì un prodotto che ci siamo inventati io e il mio autore. L’abbiamo pensato e scritto, in ogni suo elemento, a partire dalle sue fondamenta”. Barbara D’Urso ha poi proseguito parlando della sua attenzione nei confronti dei telespettatori: “Nella conduzione mi sono adattata al gusto del pubblico e, grazie a ciò, ho conquistato la mia porzione fedele di italiani, che per fortuna sono tanti. Avere di base tre milioni di persone che ti seguono sempre, qualunque cosa tu ... Leggi su tuttivip

RomRomantico : Buongiorno, ma quanto è bella Barbara D'Urso? Quanto? Tanto tanto? - XIIIr3d : RT @loveandthecity_: Mi spiegate perché Barbara D'Urso è il male e Maria de Filippi la considerate un genio? A me sembra che producano lo s… - MyHeart20162 : RT @marrmat: A Barbara D’Urso piace questo elemento. #DayDreamer - justinj_smile : RT @marrmat: A Barbara D’Urso piace questo elemento. #DayDreamer - BiasiErika : RT @marrmat: A Barbara D’Urso piace questo elemento. #DayDreamer -