Autostrade, Gualtieri: “Con l’accordo si apre una pagina nuova. Un regime concessorio più moderno, efficiente ed equo. Il debito di Aspi non si sposterà sullo Stato” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Con questo accordo si apre una pagina completamente nuova. Un regime concessorio più moderno, efficiente ed equo e un’ambiziosa operazione di politica industriale volta a rilanciare un’infrastruttura strategica, imperniata su un investitore di lungo termine come Cassa depositi e prestiti, che vuole offrire una proficua opportunità di impiego del risparmio nell’economia reale e nello sviluppo del Paese”. E’ quanto ha detto al Corriere della Sera il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a proposito dell’accordo su Autostrade. “Non c’è stato nessuno scontro – aggiunge l’esponente dell’Esecutivo – ma un complesso ... Leggi su lanotiziagiornale

gualtierieurope : L’accordo su #Autostrade per l’Italia è un grande risultato per il Paese e i cittadini, frutto della determinazione… - Corriere : Gualtieri: «Il debito di Autostrade non graverà sugli italiani» - JohnHard3 : RT @MPenikas: LN Autostrade, Gualtieri: “Con l’accordo si apre una pagina nuova. Un regime concessorio più moderno, efficiente ed equo. Il… - MPenikas : LN Autostrade, Gualtieri: “Con l’accordo si apre una pagina nuova. Un regime concessorio più moderno, efficiente ed… - SacconiSimona : RT @Corriere: Gualtieri: «Il debito di Autostrade non graverà sugli italiani» -