Aurora Tropea: "Uomini e Donne mi ha cambiata. La mia amicizia con Veronica Ursida..." (Di venerdì 17 luglio 2020) Ha fatto il suo ingresso in punta di piedi proprio durante l'ultima edizione di Uomini e Donne. Al parterre delle dame del trono over si è aggiunta Aurora Tropea che passo passo si è ambientata perfettamente con lo spirito della trasmissione. Al magazine di Uomini e Donne Aurora fa un bilancio di quello che è stato ad ora la prima parte del suo percorso: All'inizio ero un po' spaventata dalle telecamere, poi le cose sono andate migliorando. Grazie a Uomini e Donne sono riuscita ad abbattere quei muri che avevo tirato su dopo la morte di mio padre e negli ultimi anni in cui mi sono dedicata solamente al lavoro e all'apertura del mio negozio (gestisce una boutique a Roma, ndr). La voglia di poter riaprire le braccia ... Leggi su blogo

