Ammazza la compagna a colpi di pistola e poi si toglie la vita (Di venerdì 17 luglio 2020) Ammazza la compagna a colpi di pistola e poi si toglie la vita. Prima di uccidersi avrebbe chiamato il figlio per raccontargli tutto Omicidio-suicidio a Carmagnola (Torino), dove un uomo di 71 anni, P. Mattana, ha assassinato la compagna E. Martini, 68 anni, con dei colpi di pistola. I carabinieri hanno ritrovato il cadavere della … L'articolo Ammazza la compagna a colpi di pistola e poi si toglie la vita proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Prima ha sparato contro la compagna e l’ha uccisa, poi è scappato. Durante la fuga il 71enne Pasquale Mattana ha chiamato il figlio per raccontare ciò che aveva fatto, una volta rientrato nella sua ab ...Dopo aver ucciso la compagna, è rientrato a casa, in via Cavour 8 a Bagnolo, e ha telefonato al figlio: «L’ho ammazzata, adesso sono qua». Pochi istanti dopo, Pasquale Mattana, pensionato di 71 anni o ...