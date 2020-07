Winona Ryder difende l’ex Johnny Depp dalle accuse di abuso di Amber Heard (Di giovedì 16 luglio 2020) Winona Ryder ha difeso il suo ex Johnny Depp in tribunale dall’accusa di abuso sessuale. Le accuse arrivano dall’attuale donna di Depp, Amber Heard, che ho ha denunciato e portato al processo. Winona Ryder: ecco cosa ha detto Winona Ryder ha dichiarato a giudice e giuria che le accuse della Heard su Depp sono “terribili”. Quindi, la Ryder ha dichiarato che la sua storia con Depp era “selvaggiamente diversa” rispetto al matrimonio che poi Depp ha celebrato con la Heard. Infatti, secondo le ... Leggi su nonsolo.tv

JacopoDF14 : @zin3bb_ @gesufelino E se ti chiamassi Zinnona Ryder come Winona Ryder? - drogonsdaughter : il team legale del The S** ha detto che è stato il team legale di Johnny a non voler più Winona Ryder e Vanessa Par… - givlsv : Comunque se non fate testimoniare Vanessa Paradis e Winona Ryder é perché non volete vedere la realtà, e cioè che J… - infoitcultura : Processo Johnny Depp-Sun, oggi la testimonianza di Winona Ryder - bowiesmelodrama : visto welcome home roxy charmichael e sono contrariata per il personaggio di winona ryder finito con un ragazzo qua… -