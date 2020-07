Twitter | Hackerati gli account più famosi del mondo, da Obama a Musk (Di giovedì 16 luglio 2020) Il 15 Luglio sarà ricordato come il giorno in cui gli hacker distrussero la reputazione di Twitter “bucando” contemporaneamente milioni di account, tra cui quelli degli uomini più potenti della Terra. Ogni social media, con il passare del tempo, vede “specializzarsi” il suo uso in un determinato settore. Se Facebook è ormai diventata la piattaforma generalista per … L'articolo Twitter Hackerati gli account più famosi del mondo, da Obama a Musk è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

